Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Murat Kurum: Gençler ve kadınlarla büyük bir zafer kazanacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, En Genç Festivali'ne katılarak gençlerle buluştu. Kurum, gençlerin geleceğe güvenle bakabileceği, yeşil ve güvenli bir İstanbul hayal ettiklerini söyledi. Ayrıca, gençlik meclisi oluşturarak gençlerle birlikte karar alacaklarını ve hayalleri gerçekleştireceklerini belirtti. Kurum, kadın hareketi ve gençlik hareketiyle büyük bir zafer kazanacaklarını ifade etti.