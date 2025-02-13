Erdoğan, Pakistan'da Resmi Törenle Karşılandı

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif tarafından resmi törenle karşılandı İSLAMABAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık binasında Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Şerif'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerleri selamladı. Erdoğan ve Şerif, fidan dikiminin ardından Pakistan Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği saygı uçuşunu izledi. Ülkelerin heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.