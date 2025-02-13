Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da resmi devlet yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin verdiği resmi devlet yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan'daki temasları sürüyor.
Erdoğan bu kapsamda, Pakistan Başbakanı Şerif ile birlikte Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin verdiği resmi devlet yemeğine katıldı.
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