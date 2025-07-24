Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit orman işçileri ile AKUT gönüllülerinin ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınında şehit olan işçiler ile AKUT gönüllülerinin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınında şehit olan işçiler Sercan Utni, Hilmi Şahin, Eyüp Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel ile AKUT gönüllüleri Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.