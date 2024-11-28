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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a Devlet Nişanı tevcih edilirken, Bin Tarık tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Al Said Nişanı takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Devlet Nişanı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Törende, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Bin Tarık'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti.

Bin Tarık tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Al Said Nişanı takdim edildi.