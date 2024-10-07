Cumhuriyet Konseri için Hazır

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Türk Eğitim Vakfının, mezun bursiyer ve gönüllülerinden oluşan TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası, konser verecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve keman virtüözü Özcan Ulucan yönetimindeki orkestra, 31 Ekim'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği Cumhuriyet Konseri ile sanatseverlerle buluşacak.

Piyanist Birsen Ulucan ve kemancı Özcan Ulucan solistliğinde gerçekleşecek konserde, TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası için bestelenen Özkan Manav'ın "Horonlar" eseriyle klasik müzik dünyasının önemli bestecilerinden Felix Mendelssohn Bartholdy ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eserleri seslendirilecek.