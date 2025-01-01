Konya'nın Çumra ilçesinde barakada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
İzzetbey Mahallesi İstasyon mevkisinde Mustafa Can'ın (32) yaşadığı barakada sobadan sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası barakada yapılan incelemede Mustafa Can'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Can'ın cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Çumra mezarlığında toprağa verilecek.
Son Dakika › Güncel › Çumra'da Sobadan Yangın: 1 Ölü - Son Dakika
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