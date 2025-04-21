Cunda Lisesi\'nde İşaret Dili Eğitimi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, işaret dili öğreniyor.

Gelecekte turizm alanında kalifiye personel olarak görev almaya hazırlanan öğrenciler, işitme engelli turistlere en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor.

Okulun bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli'nde gerçekleşen uygulamalı eğitimde işaret diliyle garsonluk, kasiyerlik, resepsiyonistlik yapan öğrenciler hem engelli farkındalığı konusunda bilinçlendi, hem de gerçek bir işitme engelli müşteriyle iletişim kurabilme tecrübesine sahip oldu.

Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alan Şefi Öğretmen Hatice Ağa, hayata geçirdikleri öğretim etkinliğinin engelli bireyler adına gerekli olduğuna inandıklarını vurgulayarak, "Özellikle okulumuz bünyesindeki otelimizde böyle bir çalışma daha önce yapılmamıştı. İşitme engelli bireylerin, bu tür turistik tesislerde konaklamak istediklerin de onları mutlu edebilmek için böyle bir projeyi hayata geçirmek istedik." dedi.