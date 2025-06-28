Cüneyt Arkın'ı Anıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cüneyt Arkın'ı Anıyoruz

28.06.2025 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefatının üzerinden 3 yıl geçti, sinemadaki mirası unutulmaz.

"Gurbet Kuşları", "Şoför Nebahat ve Kızı", "Malkoçoğlu", "Köroğlu" ve "Osmanlı Kartalı"nın da aralarında bulunduğu 300'ü aşkın filmde rol alan usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefatının üzerinden 3 yıl geçti.

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan sanatçı, Nogay Türklerinden Hacı Yakup ile Halise Cüreklibatır çiftinin çocuğu olarak, 8 Eylül 1937'de Eskişehir'in Karaçay köyünde dünyaya geldi.

Sırasıyla Necatibey İlkokulu, Eskişehir Ortaokulu ve Eskişehir Atatürk Lisesini bitiren sanatçı, 1962'de İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Arkın'ın kaleme aldığı şiir ve hikaye denemeleri, üniversitede okuduğu yıllarda çeşitli dergilerde yayımlandı.

Askerliğini Eskişehir'de yedek subay olarak yapan Arkın, vatani görevinin ardından bir dönem Adana ve civarında doktorluk yaptı.

Sinemaya 1964'te adım attı

Cüneyt Arkın, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı 1963 yapımı "Şafak Bekçileri" filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti.

Aynı yıl Artist dergisinin yarışmasında birinci olan sanatçı, Halit Refiğ'in teklifi üzerine 1964'te "Gurbet Kuşları" adlı sinema filmiyle oyunculuğa başladı.

Cüneyt Arkın, 2007'de 26. İstanbul Film Festivali'nin "Sinema Onur Ödülü"ne layık görüldü. İstanbul Kültür Sanat Vakfının internet sitesinde yer alan bir yazıya göre Halit Refiğ, Cüneyt Arkın hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle aktarmıştı:

"Gurbet Kuşları'ndan sonra Cüneyt Arkın'a genellikle kadın seyirciye hitap eden, romantik genç aşık rolleri verildi. İtiraf etmeliyim ki, günün birinde onu önce Türkiye, sonra dünya çapında ünlendirecek 'Malkoçoğlu' ya da 'Dünyayı Kurtaran Adam' gibi kişilikler aklımın ucundan geçmemişti. O, Cüneyt Arkın'ı bizzat kendisi yaratmıştır ve dünya sinema tarihinde bir başka benzeri yoktur.

Cüneyt Arkın, zaman zaman Alain Delon'a benzetilen yüz güzelliğiyle aşk filmlerinin ünlü bir yıldızı seviyesine ulaşmışken, İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde bir mevsim ücretsiz çalışıp atletik yeteneklerini geliştirmeye girişti. Atlı, kılıçlı, atlamalı zıplamalı macera filmlerindeki akrobatik gösterileri, onu dünya sinemasındaki bütün rakiplerinin ötesine taşıdı. Filmleri farklı isimlerle dünyanın dört bir yanında gösterilir hale geldi. İtalyanlar onun filmlerini George Arkin adıyla Güney Amerika'da pazarlarken, İran'da Fahrettin adıyla gönüllerde taht kurmuştu. Bu alandaki bütün başarısına rağmen Cüneyt Arkın kendisini sadece hareket gösterisine dayanan filmlerle sınırlamadı, ciddi toplumsal konuları işleyen filmlerde de rol aldı. Kendisi de filmler yönetti. Çok kimseler onun Türkiye'de kalmayı dünya yıldızı olmaya tercih etmesine akıl erdiremeyebilir. Ama o, öncelikle kendini Türkiye'nin güvenliğine ve esenliğine adayan 'Vatandaş Rıza'dır. 'Dünyayı Kurtaran Adam' ise işin şakası, neşemizi bulmak için bir vesiledir."

Kendi tarzını oluşturdu

Ülkü Erakalın'ın yönettiği 1964 yapımı "Gözleri Ömre Bedel" filminin finalindeki kavga sahnesi, sanatçının kariyerinde dönüm noktası oldu.

Arkın, sinemadaki ilk 2 yılında 30 kadar filmde rol aldı. Bir süre duygusal-romantik jön karakterlerini canlandıran sanatçı, Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.

İstanbul'da binicilik ve karate eğitimlerinin yanı sıra Medrano Sirki'nde bir süre akrobasi eğitimi alan Arkın, öğrendiklerini "Malkoçoğlu" ve "Battalgazi" serilerinde beyaz perdeye aktardı ve Türk sinemasında daha önce örneği görülmeyen bir tarz geliştirdi.

Usta sanatçı, 1964'te ilk evliliğini, kendisi gibi doktor, sınıf arkadaşı Güler Mocan ile yaptı. Çiftin kızları Filiz, 1966'da doğdu. Çift, 1968'de ayrıldı.

Aynı yıl, Fahrettin Cüreklibatır olan isminin yerine Cüneyt Arkın sahne adını kullanmaya başladı.

Cüneyt Arkın, 1969'da Betül Işıl ile nişanlandı. İkili 1970'te evlendi ancak 1971'de boşandı. Kısa süre sonra yeniden evlenen çiftin, Kaan ve Murat adını verdiği iki çocuğu oldu.

Altın Portakal ve Altın Koza'nın sahibi oldu

Sanatçı, 1969 yapımı "İnsanlar Yaşadıkça" filmiyle 6. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi.

4. Altın Koza Film Festivali jürisi, 1972'de "Baba" filmindeki rolüyle Yılmaz Güney'i "En iyi erkek oyuncu" seçti. Ancak jüri, siyasi baskılar sonucu, "Yaralı Kurt" filmindeki performansıyla ikinci olan Arkın'ı "En iyi erkek oyuncu" olarak belirledi. Jürinin kararına tepki gösteren Arkın, ödülü reddetti.

Unutulmaz oyuncu Arkın, 1976'da "Mağlup Edilemeyenler" filmiyle 13. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü, 36. Antalya Altın Portakal Festivali ve 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" aldı, 2013'te ise Kültür ve Turizm Bakanlığı "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne layık görüldü.

Kısa sürede Yeşilçam'ın aranan başrol oyuncuları arasına giren sanatçı, romantik filmlerle başladığı sinema yaşantısını hareketli filmlerle sürdürdü. Kariyeri boyunca westernden komediye, maceradan toplumsal filmlere birçok farklı türde filmde oynadı. Özellikle 1978 yapımı "Maden" ve 1979 yapımı "Vatandaş Rıza" filmleri, sanatçının kariyerinde büyük öneme sahip oldu.

Usta sanatçı, oyunculuğun yanı sıra televizyon programları hazırlayıp sundu, kısa bir süre dergi ve gazetelerde sağlıkla ilgili yazılar kaleme aldı.

Türk milliyetçisi kimliğiyle bilinen sanatçı, bir dönem siyasetle ilgilendi. 20 Ekim 1991'deki genel seçimlerinde Anavatan Partisinden Eskişehir'de 4. sıradan milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Bir dönem İşçi Partisi adına düzenlenen etkinliklere katıldı.

Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022'de kalbinin durması nedeniyle İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve senaristlik yaptı

Kariyeri boyunca 300'ü aşkın filmde rol alan Arkın, yönetmenlik ve senaristlik de yaptı. Son olarak 2014'te çekilen "Gulyabani" filminde rol alan sanatçının oynadığı filmlerden bazıları şöyle:

"Aşk ve Kin", "Gözleri Ömre Bedel", "Hepimiz Kardeşiz", "Sokakların Kanunu", "Şoför Nebahat ve Kızı", "Gurbet Kuşları", "Kırık Hayatlar", "Dudaktan Kalbe", "Serseri Aşık", "İnatçı Gelin", " Horasan'ın Üç Atlısı", "Fakir Bir Kız Sevdim", "İntikam Uğruna", "Malkoçoğlu", "Göklerdeki Sevgili", "Cibali Karakolu", "Yüzbaşı Kemal," "Hacı Murat", "Namus Borcu", "Artık Sevmeyeceğim", "Köroğlu", "Yüzbaşının Kızı", "Vatan ve Namık Kemal", "Osmanlı Kartalı", "Melikşah", "Aşk Mabudesi", "Arım Balım Peteğim", "Selahattin Eyyubi", "Ferhat ile Şirin", "Yarım Kalan Saadet", "Yusuf ile Züleyha-Hazreti Yusuf", "Yumurcak Köprüaltı Çocuğu", "Vahşi Çiçek", "Her Şey Oğlum İçin", "Battal Gazi", "Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri", "Severek Ayrılalım", "Nazlı ile Murat", "Çöl Kartalı", "Yaralı Kurt", "Kara Murat: Fatih'in Fedaisi", "Yumurcak Küçük Kovboy", "Çaresizler", "Acı Hayat", "Kara Murat Fatih'in Fermanı", "Oğul", "Dayı", "Kin", "Babalık", "Cemil", "Deli Yusuf", "Babacan", "Tek Başına", "Che Carambole Ragazzi", "Maden"

Kaynak: AA

Cüneyt Arkın, Malkoçoğlu, Politika, istanbul, Osmanlı, Köroğlu, Ünlüler, Güncel, Sinema, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cüneyt Arkın'ı Anıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı Trump'ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı
Mohamed Salah’ın Bodrum’da ödediği hesap tartışma konusu oldu Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Vahşice öldürülmüştü Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
Görüntü Çin ya da Hindistan’dan değil Türkiye’den Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü!
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
Fahriye Evcen’den imajını tazeledi Fahriye Evcen'den imajını tazeledi
Fenerbahçe’de tarihi imza 2029’un sonuna kadar takımın başında olacak Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
Kahtalı Hamido’nun oğlu parkta ölü bulundu Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız önerildi Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi

11:37
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor İşte beklenen yeni zamlı tablo
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor! İşte beklenen yeni zamlı tablo
09:16
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
07:53
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
07:16
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
16:51
Sakarya, Türkiye’nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor
16:46
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması
16:46
Fenerbahçe’yi takibe almıştı Uğurcan’ın ağabeyinden bomba paylaşım
Fenerbahçe'yi takibe almıştı! Uğurcan'ın ağabeyinden bomba paylaşım
16:24
Abdullah Çatlı’nın hayatı film oluyor İşte canlandıracak isim
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim
16:23
Neler yaptı öyle Ancelotti Arda’nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek
Neler yaptı öyle! Ancelotti Arda'nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek
15:50
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon’u kurtarıyor
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor
15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
15:21
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
15:12
Meteoroloji uzmanları tarih verdi 2 bölgeye yoğun kar yağışı geliyor
Meteoroloji uzmanları tarih verdi! 2 bölgeye yoğun kar yağışı geliyor
15:00
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 13:11:53. #7.11#
SON DAKİKA: Cüneyt Arkın'ı Anıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.