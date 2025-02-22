ÇYDD 36. Yılını Kutladı - Son Dakika
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ÇYDD 36. Yılını Kutladı

Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD'nin 36. yıl mesajında eğitim, kadın ve çocuk hakları için kararlılık vurguladı.

22.02.2025 09:44
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(İSTANBUL) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, derneğin 36'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Eğitimi, dayanışmayı ve toplumsal kalkınmaya yönelik çalışmalarımızı bugünün koşullarına uygun hale getirerek daha fazla insana ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. Kadın ve çocuk haklarını, hayvan haklarını ve doğanın korunmasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Aydınlık yarınlar için hep birlikte yürümeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, derneğin 36'ncı yılını yayımladığı bir mesajla kutladı. Prof. Dr. Yüksel'in mesajı şöyle:

"Bugün, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 36. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Unutulmaz Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkan Saylan'ın önderliğinde 1989 yılında, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı bir şekilde yola çıkan ve laik, bilimsel eğitimi her bireyin hakkı olarak gören 16 aydın insanın başlattığı bu hareket, bugün yüz binlerce gencimizin umudu haline gelmiş, ülkemizin en köklü sivil toplum örgütlerinden biri olmuştur. 36 yıllık bu süreçte, laik Cumhuriyetimizin en büyük kazanımlarından biri olan eğitim hakkının herkes için ulaşılabilir olması gerektiğine inandık. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve kız çocuklarının okullaşmasını desteklemek en büyük önceliklerimizden biri oldu. 'Anadolu'da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak' projemiz ile bugüne kadar 107 bin 74 kız öğrencimizin hayatına katkıda bulunduk.

'Bir Işık da Siz Yakın' projemiz ile 65 bin 567 üniversite öğrencisini eğitim hayatlarında yalnız bırakmadık. Pandemide teknolojinin eğitim için bir zorunluluk haline gelmesiyle birlikte, 7504 öğrencimize bilgisayar desteği sağladık. Bu 36 yıl boyunca, yalnızca eğitim alanında değil, toplumsal dayanışma gerektiren her durumda kamucu çözümler üretmeye çalıştık. Marmara ve Van depremlerinde, pandemi sürecinde ve son olarak Kahramanmaraş depremlerinde halkımızın en temel gereksinimlerini karşılamak için yardıma koştuk. Kahramanmaraş Depremi sonrasında, şubelerimiz, üyelerimiz ve gönüllülerimiz ile birlikte afetten etkilenen yurttaşlarımızın yanında olduk; bölgeye 4 TIR temel gıda, giyim, hijyen malzemesi desteği sağladık. Aynı zamanda çocukların bu felaketin yıkıcı etkisini en az şekilde hissetmeleri için Samandağ'da kurduğumuz Çağdaş Etkinlik Merkezi ile onlara sanatsal ve kültürel alanlar sunduk.

Bugün, 36 yılı geride bırakırken, toplumun beklentilerini en doğru şekilde anlamak ve sürekli gelişen dünyaya uyum sağlamak amacıyla başlattığımız dijital dönüşüm sürecimizi büyük oranda tamamladık. Eğitimi, dayanışmayı ve toplumsal kalkınmaya yönelik çalışmalarımızı bugünün koşullarına uygun hale getirerek daha fazla insana ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. İlk Genel Başkanımız Prof. Dr. Aysel Ekşi, efsane Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkan Saylan ve sonrasında bu önemli görevi üstlenen kahraman Genel Başkanımız Prof. Dr. Aysel Çelikel'in ve de çok erken yaşta kaybettiğimiz hepimizin çok sevdiği Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Türkel Minibaş'ın öğretileriyle bugün Genel Başkanımız Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve ekibiyle, 117 şubemiz ve 10 temsilciliğimiz ile yolumuza hep birlikte devam ediyoruz… Kız çocuklarının okumasını, eğitimde fırsat eşitliğini ve toplumun her alanında adaleti savunmaya devam edeceğiz. Kadın ve çocuk haklarını, hayvan haklarını ve doğanın korunmasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu önemli gün nedeniyle kuruluşumuzdan bugüne dek derneğimize destek veren başta Türkan Saylan Hocamız olmak üzere aramızdan ayrılan tüm yöneticilerimizi ve üyelerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Aydınlık yarınlar için hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Çağdaş Yaşam."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ÇYDD 36. Yılını Kutladı - Son Dakika

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