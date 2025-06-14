D-8 Toplantısı Gazze Gündemiyle Yapılıyor

11.00 - Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde 1997 tarihinde kurulan D-8 teşkilatı, Gazze gündemiyle toplanıyor. Toplantıya, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası, kamu sektöründe görev yapan mühendis ve teknik personelin sorunlarına dikkati çekmek için Anıtpark'ta miting yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip çıkıyor" mitinginde vatandaşlara hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BAYBURT)

16.00 - Türkiye Körler Federasyonu ile Engellilerin Haklarına Erişim Platformu tarafından engellilerin taleplerinin dile getirileceği yürüyüş ve buluşma düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

18.30 - Depremde yakınlarını kaybedenler, Kızılay Yüksel Caddesi'nde "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)

19.00 - Filistin'e Özgürlük Platformu, Müze Gazhane'den Kadıköy İskele'ye yürüyüş gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

İsrail'in İran'ın askeri ve nükleer tesislerinin hedef alan saldırılarının ardından İran'ın karşılık vermesiyle şiddetlenen çatışmalar takip ediliyor. (ANKARA)