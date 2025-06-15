D8, 28. Yılını Kutluyor

Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın üyesi olduğu, 15 Haziran 1997'de İstanbul'da düzenlenen Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde alınan kararla oluşturulan Gelişen Sekiz Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Örgütü, kuruluşunun 28. yılını kutluyor.

AA muhabiri, D8'in kuruluş yıl dönümünde örgütün oluşum süreciyle tarihindeki kritik dönüm noktalarını derledi.

Barış, diyalog, işbirliği ve adalet ilkelerini benimseyen D8 Ekonomik İşbirliği Örgütü, bugün 28. yılını kutluyor.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, üye ülkelerin toplam nüfusu 1 milyarın üzerinde, toplam ekonomik büyüklükleri ise 4 trilyon doları aşan D8, 15 Haziran 1997'de İstanbul'da düzenlenen Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde alınan kararla kuruldu.

Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın üyesi olduğu D8, İslam coğrafyasının önde gelen ekonomilerini bünyesinde barındırmasıyla dikkati çeken bir organizasyon.

Ana faaliyet alanları tarım, gıda güvenliği, ticaret, ulaştırma, sanayi ve enerji olan D8, sağlık ve turizm alanlarında da çalışmalar yürütüyor. Bu sektörlerin koordinasyonu ise üye ülkeler arasında paylaştırılıyor.

D8, üye ülkelerin sosyoekonomik gelişimini hedefleyerek, "savaş değil barış, çatışma değil diyalog, istismar değil işbirliği, çifte standart değil adalet, ayrımcılık değil eşitlik, baskı değil demokrasi" ilkelerini önceliyor.

Üye ülkelerin dünya ekonomisindeki konumunu güçlendirmeyi ve ticari ilişkilerde yeni fırsatlar yaratmayı amaçlayan D8, uluslararası karar alma mekanizmalarındaki katılımını artırmayı ve alternatif, yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimini desteklemeyi önemsiyor.

D8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı Kahire'de yapıldı

D8 Teşkilatı Zirvesi kapsamında 18 Aralık 2024'te Mısır'ın başkenti Kahire'de Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 21. toplantısı gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı D8 Teşkilatı Zirvesi'nde Gazze ve diğer bölgesel konuların yanı sıra Teşkilatın ilerleme raporu, bir sonraki genel sekreter adaylığının kabulü, sekretarya bütçesi ve komisyon raporlarının onaylanması gibi birçok başlık ele alındı.

Kahire'deki D8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nda Azerbaycan'ın Teşkilata oy birliğiyle üye kabul edildiği bildirildi.

D8'in kuruluşundan bu yana ilk kez yeni üye kabul ederek genişlediği belirtilen açıklamada, dünya Müslümanlarının yüzde 60'ını temsil eden ve büyük ekonomik potansiyele sahip "İslam Sekizlisi" D8'e Azerbaycan'ın üyeliğinin, bu ülkenin uluslararası alandaki artan nüfuzunun ve duyulan güvenin somut göstergesi olduğu vurgulandı.

Toplantıda üyeliğin genişletilmesine destek verilirken Endonezya'nın 2025 zirvesine ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Teşkilatın Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam, 30 Nisan'da İran EXPO 2025 Fuarı'na katılmak üzere Tahran'da AA muhabirine üç kıtada üyeleri olan D8'in vizyonu ve hedefleri konusunda açıklama yapmıştı.

Üç kıtaya yayılan Teşkilatın hem zorluklar hem de fırsatlar getirdiğini söyleyen Imam, "Üyelerimizden ikisi Afrika'da, Türkiye Avrupa'da, diğerleri ise Asya'da yer alıyor. Bu, karşılaştığımız zorlukların bir parçası ancak üstesinden gelmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Uzun vadeli hedeflerinin ticaret hacmini arttırmak olduğunu vurgulayan Imam, "Liderlerimiz, bize 2030'a kadar ya da daha erken, ticaret hacmimizi en az 500 milyar dolara çıkarma talimatı verdi. İnşallah bunu gerçekleştirip 2030'dan önce de bu hedefe ulaşmayı planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

D8 zirveleri

Örgüt, ilk zirvesini 1997'de İstanbul'da gerçekleştirdi. Mart 1999'da Dakka, Şubat 2001'de Kahire, Şubat 2004'te Tahran, Mayıs 2006'da Bali, Temmuz 2008'de Kuala Lumpur, Temmuz 2010'da Abuja, Kasım 2012'de İslamabad, Ekim 2017'de İstanbul ve Nisan 2021'de Bangladeş'in ev sahipliğinde olmak üzere, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi 10 zirve düzenlendi ve 11. Zirve ise Kahire'de yapıldı.

Örgüt, bakanlar, komiserler ve farklı düzeylerde toplantılarını sürdürmeye devam ediyor.