D8, 28. Yılını Kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

D8, 28. Yılını Kutluyor

15.06.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelişen Sekiz Ülke (D8), kuruluşunun 28. yıl dönümünde etkinlikler düzenliyor.

Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın üyesi olduğu, 15 Haziran 1997'de İstanbul'da düzenlenen Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde alınan kararla oluşturulan Gelişen Sekiz Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Örgütü, kuruluşunun 28. yılını kutluyor.

AA muhabiri, D8'in kuruluş yıl dönümünde örgütün oluşum süreciyle tarihindeki kritik dönüm noktalarını derledi.

Barış, diyalog, işbirliği ve adalet ilkelerini benimseyen D8 Ekonomik İşbirliği Örgütü, bugün 28. yılını kutluyor.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, üye ülkelerin toplam nüfusu 1 milyarın üzerinde, toplam ekonomik büyüklükleri ise 4 trilyon doları aşan D8, 15 Haziran 1997'de İstanbul'da düzenlenen Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde alınan kararla kuruldu.

Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın üyesi olduğu D8, İslam coğrafyasının önde gelen ekonomilerini bünyesinde barındırmasıyla dikkati çeken bir organizasyon.

Ana faaliyet alanları tarım, gıda güvenliği, ticaret, ulaştırma, sanayi ve enerji olan D8, sağlık ve turizm alanlarında da çalışmalar yürütüyor. Bu sektörlerin koordinasyonu ise üye ülkeler arasında paylaştırılıyor.

D8, üye ülkelerin sosyoekonomik gelişimini hedefleyerek, "savaş değil barış, çatışma değil diyalog, istismar değil işbirliği, çifte standart değil adalet, ayrımcılık değil eşitlik, baskı değil demokrasi" ilkelerini önceliyor.

Üye ülkelerin dünya ekonomisindeki konumunu güçlendirmeyi ve ticari ilişkilerde yeni fırsatlar yaratmayı amaçlayan D8, uluslararası karar alma mekanizmalarındaki katılımını artırmayı ve alternatif, yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimini desteklemeyi önemsiyor.

D8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı Kahire'de yapıldı

D8 Teşkilatı Zirvesi kapsamında 18 Aralık 2024'te Mısır'ın başkenti Kahire'de Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 21. toplantısı gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı D8 Teşkilatı Zirvesi'nde Gazze ve diğer bölgesel konuların yanı sıra Teşkilatın ilerleme raporu, bir sonraki genel sekreter adaylığının kabulü, sekretarya bütçesi ve komisyon raporlarının onaylanması gibi birçok başlık ele alındı.

Kahire'deki D8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nda Azerbaycan'ın Teşkilata oy birliğiyle üye kabul edildiği bildirildi.

D8'in kuruluşundan bu yana ilk kez yeni üye kabul ederek genişlediği belirtilen açıklamada, dünya Müslümanlarının yüzde 60'ını temsil eden ve büyük ekonomik potansiyele sahip "İslam Sekizlisi" D8'e Azerbaycan'ın üyeliğinin, bu ülkenin uluslararası alandaki artan nüfuzunun ve duyulan güvenin somut göstergesi olduğu vurgulandı.

Toplantıda üyeliğin genişletilmesine destek verilirken Endonezya'nın 2025 zirvesine ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Teşkilatın Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam, 30 Nisan'da İran EXPO 2025 Fuarı'na katılmak üzere Tahran'da AA muhabirine üç kıtada üyeleri olan D8'in vizyonu ve hedefleri konusunda açıklama yapmıştı.

Üç kıtaya yayılan Teşkilatın hem zorluklar hem de fırsatlar getirdiğini söyleyen Imam, "Üyelerimizden ikisi Afrika'da, Türkiye Avrupa'da, diğerleri ise Asya'da yer alıyor. Bu, karşılaştığımız zorlukların bir parçası ancak üstesinden gelmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Uzun vadeli hedeflerinin ticaret hacmini arttırmak olduğunu vurgulayan Imam, "Liderlerimiz, bize 2030'a kadar ya da daha erken, ticaret hacmimizi en az 500 milyar dolara çıkarma talimatı verdi. İnşallah bunu gerçekleştirip 2030'dan önce de bu hedefe ulaşmayı planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

D8 zirveleri

Örgüt, ilk zirvesini 1997'de İstanbul'da gerçekleştirdi. Mart 1999'da Dakka, Şubat 2001'de Kahire, Şubat 2004'te Tahran, Mayıs 2006'da Bali, Temmuz 2008'de Kuala Lumpur, Temmuz 2010'da Abuja, Kasım 2012'de İslamabad, Ekim 2017'de İstanbul ve Nisan 2021'de Bangladeş'in ev sahipliğinde olmak üzere, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi 10 zirve düzenlendi ve 11. Zirve ise Kahire'de yapıldı.

Örgüt, bakanlar, komiserler ve farklı düzeylerde toplantılarını sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Azerbaycan, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel D8, 28. Yılını Kutluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki Elif’ten 11 gündür haber yok Annenin feryadı yürek dağladı 17 yaşındaki Elif'ten 11 gündür haber yok! Annenin feryadı yürek dağladı
Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı Yaptığı yanına kalmadı Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı! Yaptığı yanına kalmadı
Annesi istemiyordu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
Manisa’da işçi servisi tırla çarpıştı 20 yaralı Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı! 20 yaralı
“İki yeğenimi öldürdüm“ ihbarı asılsız çıktı "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı asılsız çıktı
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Orta Doğu’da gerilim artıyor Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
Survivor finalinde şoke eden an Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti
Talihsiz kadının korku dolu anları Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
İran’dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

11:16
Netanyahu’nun uçağı Yunanistan’da görüntülendi
Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi
10:32
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz
09:52
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
09:34
Trump’tan İran’a yeni tehdit
Trump'tan İran'a yeni tehdit
09:00
Aksaray’da 2 sıcak hava balonu düştü 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Aksaray'da 2 sıcak hava balonu düştü! 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
10:46
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran’ın füzeleri geçti
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti
10:40
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
10:35
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
10:31
Taraftar isyanda 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
10:13
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
10:04
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
09:51
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
09:47
Plajda aşk rüzgarı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
09:44
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 12:03:21. #7.13#
SON DAKİKA: D8, 28. Yılını Kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.