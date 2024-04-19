Dağ keçileri Palu Kalesi'nde görüldü
ELAZIĞ - Elazığ'ın nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri Palu Kalesi'nde görüntülendi.
Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşayan dağ keçileri, Palu ilçesinde bulunan tarihi Palu Kalesi'nde görüntülendi. Kayalık alanı tırmanan keçiler, bir süre sonra gözden kaybolurken o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Eski kulüp yöneticisi Sevil Becan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Becan, Fenerbahçe'nin değerlerinin her zaman birlik ve beraberliği ön planda tuttuğunu vurgulayarak, kamplaşma ve karşıtlıkların sona ermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunun reforma ihtiyaç duyduğunu ve daha farklı bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin üçüncü gününde, Duo Brno ve Suk Quartet, Ayazini köyünde bir konser verdi. Çekyalı sanatçılar, obua, fagot, çello, viyola ve keman enstrümanlarıyla seçkin eserler seslendirdi. Konser, sanatseverler tarafından ilgiyle karşılandı.
Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması, Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Yarışmaya 25 takım katıldı ve Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Balgat Aliye Yahşi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Esertepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti ve bu tür yarışmaların öğrencilerin meslek seçiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, anayasa mahkemelerinin temel görevinin hak ve özgürlükleri korumak olduğunu belirterek, "Hak eksenli yorum ve yaklaşım bugün Anayasa Mahkemesinde hakim paradigmadır. Bu değişimi, dönüşümü biz hep birlikte gerçekleştirdik." dedi. AYM Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen veda törenine Arslan'ın yanı sıra Yüksek Mahkemenin yeni Başkanı Kadir Özkaya, AYM üyeleri ve personeli katıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde, Hazineye ait 15 bin metrekarelik alanda beş villa tarzı dubleks çocuk evi ve hizmet birimlerinden oluşacak çocuk evleri sitesi projesinin temsili temel atma töreni düzenlendi. Törene Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Kadın İşgücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği (KİGDER) Başkanı Menşure Yavuz ve dernek üyeleri katıldı. Kaymakam Atıcı, projenin tamamlanmasıyla 50 çocuğa hizmet vereceklerini belirtirken, Dernek Başkanı Yavuz da projeye destek verenlere teşekkür etti. Ayrıca etkinlik kapsamında sanatçı Suavi'nin konser vereceği duyuruldu.
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