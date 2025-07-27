Dağcı İtfaiyeci Düğüne Zirveden Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dağcı İtfaiyeci Düğüne Zirveden Katıldı

27.07.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ferhat Başdinç, Ağrı Dağı zirvesinden inip arkadaşının düğününe çanta ve dağcı kıyafetiyle katıldı.

Van'da 41 yaşındaki itfaiye eri Ferhat Başdinç, 8 saatte 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesinden inerek dağcı kıyafetiyle arkadaşlarının düğününe katıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında 11 yıldır itfaiye eri olarak çalışan dağcı Başdinç, 7 yıldır Vadi Doğa Spor Kulübü bünyesinde tırmanış yapıyor.

13- 15 Temmuz'da Türkiye Dağcılık Federasyonunun yıllık faaliyet programları kapsamında Ağrı Dağı zirvesine çıkan Başdinç, aynı tarihlerde ekip arkadaşlarının düğünü olduğunu öğrendi.

Zirveye ulaştıktan sonra ekip arkadaşlarına cep telefonuyla videolu tebrik mesajı yollayan dağcı, arkadaşlarını yalnız bırakmamak için aynı gün 8 saat süren zorlu yolculuğun ardından zirveden indi, 3 saatlik araba yolculuğuyla da Van'a ulaştı.

Düğün merasiminin tamamlanmasına az bir süre kala düğün salonuna gelen Başdinç, çanta ve dağcı kıyafetiyle düğününe katıldığı gelin ve damadı tebrik etti.

Halay çekerek arkadaşlarının mutluluğuna ortak olan Başdinç'in o anları, görenleri hem duygulandırdı hem de gülümsetti.

"Gelin ve damat beni karşılarında görünce şaşırdılar"

Başdinç, AA muhabirine, dağcılık tutkusunun küçük yaşlarda başladığını, şimdiye kadar birçok zirve tırmanışı yaptığını söyledi.

Arkadaşlarının düğünü ile dağcılık faaliyetlerinin aynı güne denk geldiğini belirten Başdinç, "Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bir kulüp olduğumuz için yıllık faaliyet programları düzenliyoruz. Program kapsamında 13-15 Temmuz'da Ağrı Dağı zirvesine çıkma faaliyetlerimiz vardı. Arkadaşlarımın düğün tarihleri de o güne denk geldi. Düğün ile dağcılık programı arasında kaldım. Daha sonra faaliyete katılarak Ağrı Dağı'da zirve yaptım. En mutlu günlerinde onların yanında olmadığım için üzüldüm. Zirvede arkadaşlarıma tebrik videosu çekip gönderdim." diye konuştu.

Zirvedeyken arkadaşlarının akşam da sürecek düğün merasimlerine katılmaya karar verdiğini anlatan Başdinç, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımın mutlu günlerinde yanlarında olmak istediğim için ekibi zorladım. 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı zirvesinden aynı gün aşağı inmek zor. Gelin ve damat kulübümüzün üyesi, burada tanıştılar. Ben de onlara sürpriz yapmak istedim ve 8 saatlik bir yürüyüşün ardından Ağrı Dağı'ndan indik. Daha sonra araçlarla 3 saatte Van'a geldik. Dağcı kıyafetimle düğüne gittim. Unutulmaz bir an yaşadık. Gelemeyeceğimi düşünmüşlerdi. Attığım videonun ses kaydı hoparlörden verildiği esnada içeri girdim. Gelin ve damat beni karşılarında görünce şaşırdılar. Salonda hem mutluluk hem de heyecan vardı. Evliliğe adım atan arkadaşlarımıza unutulmaz bir gün yaşattığım için mutluyum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ağrı Dağı, Etkinlik, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Spor, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dağcı İtfaiyeci Düğüne Zirveden Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına “Seni çok seviyorum“ mesajı atıp intihar etti Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına "Seni çok seviyorum" mesajı atıp intihar etti
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Survivor Aycan’ın Süper Lig açıklaması olay oldu Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı

10:28
Kelimelerin tükendiği an Şehit babası evinin yanışını böyle izledi
Kelimelerin tükendiği an! Şehit babası evinin yanışını böyle izledi
05:20
Yangın yerini karıştıran iddia Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı
Yangın yerini karıştıran iddia! Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı
01:31
Karabük 5 gündür yanıyor Yangının büyüklüğü kamerada
Karabük 5 gündür yanıyor! Yangının büyüklüğü kamerada
19:03
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı Yaptığını pişkince itiraf etmiş
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı! Yaptığını pişkince itiraf etmiş
10:12
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
10:11
Yarış kızıştı İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
Yarış kızıştı! İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
09:51
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
09:51
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL’ye satıyorlar
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL'ye satıyorlar
09:42
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
09:27
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
08:54
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
08:51
Altın mı, dolar mı, borsa mı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
08:43
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2025 11:23:30. #7.12#
SON DAKİKA: Dağcı İtfaiyeci Düğüne Zirveden Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.