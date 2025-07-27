Dağcı İtfaiyeci Düğüne Zirveden Katıldı

Van'da 41 yaşındaki itfaiye eri Ferhat Başdinç, 8 saatte 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesinden inerek dağcı kıyafetiyle arkadaşlarının düğününe katıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında 11 yıldır itfaiye eri olarak çalışan dağcı Başdinç, 7 yıldır Vadi Doğa Spor Kulübü bünyesinde tırmanış yapıyor.

13- 15 Temmuz'da Türkiye Dağcılık Federasyonunun yıllık faaliyet programları kapsamında Ağrı Dağı zirvesine çıkan Başdinç, aynı tarihlerde ekip arkadaşlarının düğünü olduğunu öğrendi.

Zirveye ulaştıktan sonra ekip arkadaşlarına cep telefonuyla videolu tebrik mesajı yollayan dağcı, arkadaşlarını yalnız bırakmamak için aynı gün 8 saat süren zorlu yolculuğun ardından zirveden indi, 3 saatlik araba yolculuğuyla da Van'a ulaştı.

Düğün merasiminin tamamlanmasına az bir süre kala düğün salonuna gelen Başdinç, çanta ve dağcı kıyafetiyle düğününe katıldığı gelin ve damadı tebrik etti.

Halay çekerek arkadaşlarının mutluluğuna ortak olan Başdinç'in o anları, görenleri hem duygulandırdı hem de gülümsetti.

"Gelin ve damat beni karşılarında görünce şaşırdılar"

Başdinç, AA muhabirine, dağcılık tutkusunun küçük yaşlarda başladığını, şimdiye kadar birçok zirve tırmanışı yaptığını söyledi.

Arkadaşlarının düğünü ile dağcılık faaliyetlerinin aynı güne denk geldiğini belirten Başdinç, "Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bir kulüp olduğumuz için yıllık faaliyet programları düzenliyoruz. Program kapsamında 13-15 Temmuz'da Ağrı Dağı zirvesine çıkma faaliyetlerimiz vardı. Arkadaşlarımın düğün tarihleri de o güne denk geldi. Düğün ile dağcılık programı arasında kaldım. Daha sonra faaliyete katılarak Ağrı Dağı'da zirve yaptım. En mutlu günlerinde onların yanında olmadığım için üzüldüm. Zirvede arkadaşlarıma tebrik videosu çekip gönderdim." diye konuştu.

Zirvedeyken arkadaşlarının akşam da sürecek düğün merasimlerine katılmaya karar verdiğini anlatan Başdinç, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımın mutlu günlerinde yanlarında olmak istediğim için ekibi zorladım. 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı zirvesinden aynı gün aşağı inmek zor. Gelin ve damat kulübümüzün üyesi, burada tanıştılar. Ben de onlara sürpriz yapmak istedim ve 8 saatlik bir yürüyüşün ardından Ağrı Dağı'ndan indik. Daha sonra araçlarla 3 saatte Van'a geldik. Dağcı kıyafetimle düğüne gittim. Unutulmaz bir an yaşadık. Gelemeyeceğimi düşünmüşlerdi. Attığım videonun ses kaydı hoparlörden verildiği esnada içeri girdim. Gelin ve damat beni karşılarında görünce şaşırdılar. Salonda hem mutluluk hem de heyecan vardı. Evliliğe adım atan arkadaşlarımıza unutulmaz bir gün yaşattığım için mutluyum."