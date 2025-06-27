Dakar'da Türkçe Mezuniyet Töreni

Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Cap Manuel Kışlası'ndaki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) bağlı Türkçe Eğitim Merkezi, yedinci dönem mezunlarını verdi.

Kışlada düzenlenen yedinci dönem Türkçe kursu kapanış ve mezuniyet törenine, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Türkiye'nin Dakar Askeri Ataşesi Albay Alper İpek, Senegal Askeri Eğitim Şube Müdürü Albay Abdoul Karim Ba, Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe, askeri personel ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Sağman, törende yaptığı konuşmada, Senegal ile Türkiye arasındaki dostluğun her alanda güçlenmeye devam ettiğini belirterek "Ortak tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra savunma ve eğitim alanındaki işbirlikleri de ilişkilerimize ayrı bir derinlik kazandırıyor. Bu kurslar sadece bir dil eğitimi değil, aynı zamanda gönül köprülerinin inşasıdır." dedi.

Büyükelçi Sağman, Türkçe öğrenen Senegal Silahlı Kuvvetleri personelinin Türkiye'deki askeri eğitim programlarına daha aktif katılım sağlayacağını dile getirerek, "Bu sayede ülkelerimiz arasında daha güçlü bir anlayış ve işbirliği ortamı oluşuyor. Her bir mezunumuzu yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Dakar YEE Koordinatörü Efe de bugüne kadar 120 askeri personelin Türkçe eğitim aldığını belirterek, askerlerin yalnızca Türk dilini değil, Türk kültürünü de öğrendiğine işaret etti.

Efe, daha önce Türkçe eğitimlerini tamamlayan askerlerle bağlarının hiç kopmadığını ifade ederek, "Türkçe kursunda kurulan bağlar mezuniyetle sona ermiyor. Mezun olan askerlerle hala irtibat halindeyiz, bayramlarda görüşüyoruz. Bazen arayıp kahvemizi içmek istediklerini söylüyorlar ya da Türkiye ile ilgili bir gündemde bizi arıyorlar. Sadece Türkçe öğretmekle kalmıyoruz, gönülden gönüle de bir bağ kurduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Törende, Senegalli askerler, Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım", Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Memleket isterim", Yahya Kemal Beyatlı'nın "Akıncılar" şiirini okudu.

Tören sonunda 15 kursiyer, diplomalarını Büyükelçi Sağman, Türkiye'nin Dakar Askeri Ataşesi İpek, Senegal Askeri Eğitim Şube Müdürü Ba ve Dakar YEE Koordinatörü Efe'nin elinden aldı.

Program, aile fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.