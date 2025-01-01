Dal\'dan Kilis\'e 23 Yıllık Hizmetler

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AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, kentte görev yapan gazetecilerle buluştu.

Bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Dal, AK Partinin Kilis'e 23 yıl boyunca bir çok hizmet yaptığını söyledi.

Kilis'e yapılan yatırımları anlatan Dal, "Yukarı Afrin ve Sapkanlı Barajı ile Balikli, Demirciler, Üçpınar ve Uzunlu göletlerinin yapımını bitirdik. Musabeyli ve Seve Barajı ile Narlıca Göleti'nin yapımı devam ediyor. Bu süreçte 1,3 milyar TL baraj ve sulama yatırımı yapıldı. Bunların yanında Kilis'i doğalgaza kavuşturduk. Şehrin altyapısını yeniledik. İçme suyu arıtma ve katı atık tesislerini inşa ettik. Sosyal yardımlaşma ile 2024 yılında yaklaşık 437 milyon TL ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı ve geçmiş 23 yılda da bu oranda yardımlar sağlandı. Son 10 yıl içinde 613 haneye bakım onarım ve tamirat işleri yapıldı." dedi.

AK Parti döneminde çiftçilere 400 milyon TL tarımsal destek yapıldığını belirten Dal, "72 milyon TL hayvancılık desteği, 9 taşkın koruma tesisi yapıldı. Mevcut OSB genişletildi ve fabrika sayıları arttı. Şu anda 8 bin kişi istihdam ediliyor. Polateli- Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi alt yapı çalışması devam ediyor. OSB faaliyete geçtiğinde 75 bin kişiye istihdam sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı, İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Zorlu ve AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammet Osman Aykanat katıldı.