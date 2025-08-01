Muğla'nın Dalaman ilçesinde yüzerken yaralanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Göbün Koyu'nda, bir kişinin yüzerken yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Dalaman'da Yaralı Yüzücü Kurtarıldı - Son Dakika
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