DALGIÇTAN TÜRK BAYRAĞI HASSASİYETİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinde dalış yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, su altında bulduğu Türk bayrağını katlayıp, dalgıç kıyafetinin cebine koydu. Türk bayrağına gösterilen hassasiyet, etkinliğe katılanlar tarafından takdirle karşılandı.
Haber- Kamera: Aysu DURSUN/ANTALYA, -
Son Dakika › Güncel › Dalgaçının Türk Bayrağına Saygısı - Son Dakika
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