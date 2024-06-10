Damat Düğünde Tantuni Yaptı, Sosyal Medyada İlgi Gördü - Son Dakika
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Damat Düğünde Tantuni Yaptı, Sosyal Medyada İlgi Gördü

Trabzon'da düğünlerine seyyar tantuni arabasıyla gelen şef Yakup Öztürk, pasta yerine tantuni yaparak gelinine sürpriz yaptı. O anlar sosyal medyada ilgi gördü.

10.06.2024 14:50
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TRABZON'da Sümeyye Çelik ile evlenen şef Yakup Öztürk, düğünde pasta yerine piste getirilen seyyar tezgahta tantuni yapıp geline yedirdi. O anlar, sosyal medyada ilgi gördü.

Kentte bir restoranda şef olarak çalışan Yakup Öztürk ve nişanlısı Sümeyye Çelik, Yomra ilçesindeki Kültür Merkezi'nde dünyaevine girdi. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın kıydığı nikahın ardından çift, ilk dansını yaptı. Bu sırada damat Yakup Öztürk'ün arkadaşları oyun pistine, pasta yerine, üzerinde Trabzonspor forması da olan seyyar tantuni arabasıyla geldi. Dansı bırakan ve ceketini çıkarıp kollarını sıvayan damat, önlük giyip tantuni hazırladı. Öztürk, pişirdiği tantuniyi dürüm yapıp geline ikram etti. Hem gelinin hem de düğüne katılan misafirlerin şaşırdığı belirtilen tantunili sürpriz anları, kameralara da yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca ilgi çekti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Damat Düğünde Tantuni Yaptı, Sosyal Medyada İlgi Gördü - Son Dakika

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