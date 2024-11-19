Danimarka'da Yeşil Üçlü Anlaşması - Son Dakika
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Danimarka'da Yeşil Üçlü Anlaşması

Danimarka, 20 yılda 1 milyar ağaç dikecek ve tarım arazilerini ormana dönüştürecek.

19.11.2024 00:16
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Danimarka'da siyasi partilerin, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gübre kullanımını azaltmak amacıyla 20 yıl içinde 1 milyar ağaç dikilmesi ve tarım arazilerinin yüzde 10'unun orman ve doğal yaşam alanlarına dönüştürülmesi konusunda anlaştığı bildirildi.

Sosyal Demokratlar, Liberaller ve Ilımlılar'dan oluşan üç partili Danimarka hükümeti, Sosyalist Halk Partisi, Muhafazakar Halk Partisi, Liberal İttifak ve Sosyal Liberal Parti ile tarım arazilerinin dönüştürülmesini ve sera gazı emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 70 azaltılmasını hedefleyen "Yeşil Üçlü Anlaşması"nda mutabakata varıldığını duyurdu.

Hükümet, bu kapsamda, gerekli yasal değişikliklerin yapılacağını ve 20 yıl içinde çiftçilerden arazi satın almak için bütçeden 6,1 milyar dolar ayrılacağını açıkladı.

Haziranda çiftçiler, işçi sendikaları ve çevre grupları arasında varılan "Yeşil Üçlü Anlaşması"nı uygulamak üzere kurulan Danimarka Yeşil Üçlü Bakanlığı'nın başına geçen Jeppe Bruus, konuya dair yaptığı açıklamada, "Danimarka'nın doğası, 1864 yılında sulak alanların kurutulmasından bu yana görmediğimiz bir şekilde değişecek." dedi.

Danimarka, haziranda iklim değişikliğiyle mücadele planı kapsamında metan gazı salınımını azaltabilmek amacıyla 2030 yılından itibaren çiftlik hayvanlarının yaydığı sera gazları için vergi alacağını açıklamıştı.

Bruus, Danimarka'nın sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 70 azaltmayı hedeflediğini ifade etmişti.

Vergilendirme kapsamında 2030 yılı itibarıyla hayvancılıkla uğraşan çiftçilerden karbondioksit eşdeğeri emisyonların tonu başına 300 kron (43 dolar) vergi alınacağı belirtilmişti.

Fosil yakıtlar, atıklar ve hayvancılık metan gazı salınımına yol açıyor

İnsan kaynaklı metan gazı emisyonu, fosil yakıtlar, çöp ve atıklar ile hayvancılıktan kaynaklıyor. Metan, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık beşte birini oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin tutturulabilmesi için ülkelerden dünya genelinde karbon salınımının 2050 yılına kadar sıfıra indirilmesini istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Danimarka'da Yeşil Üçlü Anlaşması - Son Dakika

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