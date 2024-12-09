Danimarka: Suriye Halkı Geleceğini Belirlemeli - Son Dakika
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Danimarka: Suriye Halkı Geleceğini Belirlemeli

Başbakan Frederiksen, Esed'in halkın acılarına son verilmesi ve Suriye halkının gelecek kararına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

09.12.2024 22:47
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in insanlara büyük acılar yaşattığını belirterek, Suriye'de halkın kendi geleceğini belirlemesine izin verilmesi gerektiğini bildirdi.

Danimarka Başbakanlık Ofisinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşıma göre, Başbakan Frederiksen, Suriye'de Baas rejimin devrilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Frederiksen, "diktatör" Esed'in 10 yılı aşkın süredir insanlara büyük acılar yaşattığına dikkati çekerek, "Şimdi siviller korunmalı ve elbette Suriye halkının kendi geleceğini belirlemesine izin verilmelidir." ifadesini kullandı.

Başbakan Frederiksen, Suriye halkının yeni baskıcı rejime maruz kalmamasının önemli olduğunu vurgulayarak, bölgede ve Suriye'de barış olması gerektiğinin altını çizdi.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: AA

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