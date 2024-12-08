Danimarka ve Mısır'dan Stratejik İşbirliği Anlaşması

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OSLO, 8 Aralık (Xinhua) -- Danimarka ve Mısır cumartesi günü göç, ticaret ve yeşil dönüşüm alanlarındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile ülkeyi ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından imzalandı.

Frederiksen, Danimarka'nın Ritzau Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bu ortaklık daha da güçlenecek. Bu kadar çok çatışmanın ve istikrarsızlığın olduğu bir dünyada ortaklık, tek doğru yol" dedi.

Cuma günü Danimarka Kralı 10. Frederick ile görüşen Sisi, cumartesi sabahı ise Danimarka Parlamentosu'nu ziyaret etti.