Dans Eden Bisikletli Trafiği Tehlikeye Attı - Son Dakika
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Dans Eden Bisikletli Trafiği Tehlikeye Attı

26.06.2025 15:38
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Adapazarı'nda elektrikli bisiklet sürücüsü, trafikte dans ederek dikkat çekti. Yetkililer uyardı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde trafikte ilerlerken elektrikli bisikletinin gidonunu bırakıp, dans eden sürücü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, önceki gün Adapazarı ilçesine bağlı Karaosman Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle trafikte seyreden, kulaklık takıp müzik dinleyen sürücü, gidonu bırakıp dans etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı sürücüleri uyararak, herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

HABER: Ahmet ERDEM/ ADAPAZARI

Kaynak: DHA

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