Darende\'de Aile İle Camide Sabah Namazı Etkinliği

Malatya'nın Darende ilçesinde çok sayıda aile ve gencin katılımıyla "Sabah namazında ailece camide, milletçe duadayız" etkinliği düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Somuncu Baba Külliyesi'nde gerçekleştirilen programda, katılımcılar sabah namazında bir araya geldi.
İlçe Müftüsü Sinan Şen'in de hazır bulunduğu etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Vatandaşlar, aileleriyle camide bir araya gelmenin huzurunu yaşadı.
Programda, üç aylar ve İslam dininin birlik beraberliğe verdiği önem vurgulanırken, ailece camiye gelmenin manevi atmosferi güçlendirdiğine dikkat çekildi.
Program sonrası katılımcılara Hulusi Efendi Vakfı tarafından çorba ikram edildi.
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