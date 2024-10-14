??????? Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçenin kırsalında bulunan Kelhasanuşağı Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Amirliği ve Ayvalı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Darende'de Anız Yangını Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?