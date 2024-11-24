Darende'de Kar Yağışı Etkili Oldu

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Darende beyaza büründü

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı, Malatya'nın Darende ilçesinde de kendini gösterdi. Öğlen saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Meteoroloji yetkilileri, Malatya genelinde kar yağışının etkisini artıracağına dair uyarılarda bulunarak vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, bugün saat 15.00 itibarıyla kar yağışının daha da yoğunlaşmasını beklediklerini belirtti.

Kar yağışı ve beraberinde gelen soğuk hava nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği öngörülüyor. Özellikle kırsal bölgelerde yolların kapanma ihtimaline karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Araçlarında zincir bulundurmaları ve kar lastiği kullanmaları konusunda uyarılan sürücülere, mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları tavsiye edildi.

Darende kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye bürünürken vatandaşlar olumsuzluklara karşı tedbir almaya devam ediyor.