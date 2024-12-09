Daron Acemoğlu'na Onur Resepsiyonu - Son Dakika
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Daron Acemoğlu'na Onur Resepsiyonu

Daron Acemoğlu\'na Onur Resepsiyonu

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Tezel, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Acemoğlu'na resepsiyon verdi.

09.12.2024 20:47
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Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Türk Prof. Dr. Daron Acemoğlu onuruna bir resepsiyon verdi.

Stockholm Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen resepsiyona, diplomatlar, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, siyasetçi, akademisyen ve iş adamı katıldı.

Büyükelçi Tezel, burada yaptığı açıklamada, Acemoğlu'nun Nobel Edebiyat Ödülü'nü Türk vatandaşı olarak, Türkiye'yi temsil etmek için almasından dolayı minnettarlığını dile getirdi.

Nobel Ekonomi Ödülü almaktan dolayı Acemoğlu'nu canı gönülden tebrik eden Tezel, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası çaptaki bilim adamları sahip oldukları vatandaşlıkların yanı sıra tabiatıyla bir dünya vatandaşıdır. Bununla birlikte Nobel kuralları çerçevesinde Acemoğlu Bey'inde bir tercih yapması gerekirdi. Acemoğlu, bu ödülü Türk vatandaşı olarak almak ve Türkiye tarafından temsil edilmek için kullandı. Bunun için ayrıca teşekkür etmem lazım. Zaten Türkiye ile bağlarınızı hiç kesmediniz. Doğduğunuz, büyüdüğünüz ülke ve mensubu olduğunuz ülkenin toplumu içinde kafa yoran bir bilim insanı olduğunuzu biliyoruz ve takdir ediyoruz."

Acemoğlu ise kendisi için verilen resepsiyon için Büyükelçi Tezel'e teşekkürlerini sunarak, İsveç'te yaşayan Türk toplumunun kendisini bağrına basmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA

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