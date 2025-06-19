Datça Açıklarında 23 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen bottaki 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.00'da Datça açıklarında, lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 23 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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