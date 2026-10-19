Datça açıklarında sürüklenen 27 metrelik tekne, KIYEM-6 botuyla yedeklendi

Datça açıklarında sürüklenen 27 metrelik tekne, KIYEM-6 botuyla yedeklendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Datça açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 27 metre uzunluğundaki tekne, içindeki 3 kişinin telefonla yardım istemesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botuyla yedeklendi. Tekne, Palamutbükü'nde demirletildi.
MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Palamutbükü'nde demirletildi.
Datça ilçesi açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu, 27 metre uzunluğundaki tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Palamutbükü'nde demirletildi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?