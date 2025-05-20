MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına lastik botta geri itilen 10'u çocuk 33 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 18 Mayıs'ta saat 12.25'te, Datça açıklarındaki fiber karinalı lastik bot içerisinde göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 10'u çocuk 33 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 1 organizatör şüphelisinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Datça'da 33 Kaçak Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?