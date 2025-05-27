Datça\'da 93 Kaçak Göçmen ve 3 Şüpheli Yakalandı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarındaki bir teknede 38'i çocuk 93 kaçak göçmen ile organizatör oldukları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca dün saat 04.20'de Datça açıklarındaki bir teknede kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Tekneyi durduran ekipler 38'i çocuk 93 kaçak göçmen ve organizatör oldukları belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı. Kıyıya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.