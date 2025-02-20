Datça'da Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına helva dağıtıldı

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Ege Üniversitesinde 10 yıl önce öldürülen tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına, Muğla'nın Datça ilçesinde helva dağıtıldı.

Datça Ülkü Ocakları tarafından İskele Mahallesi Atatürk Caddesi Ambarcı Kavşağı önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Datça Ülkü Ocağı Başkanı Ali Eren, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun sadece bir isim değil, bu milletin asırlardır süregelen kutlu mücadelesinin modern çağdaki en asil temsilcilerinden biri olduğunu dile getiren Eren, "Henüz genç yaşında, üniversite sıralarında hain eller tarafından şehit edilen Fırat, Türk gençliğinin cesareti, feraseti ve vakarıydı. Vatanını, bayrağını, dinini ve milletini canından aziz bilen bir yiğitti. Fırat, inancıyla, mücadelesiyle ve asil duruşuyla hepimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ruhun şad, mekanın cennet olsun Fırat Yılmaz Çakıroğlu." diye konuştu.

Etkinlik, duaların okunmasıyla sona erdi.