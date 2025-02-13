Muğla'nın Datça ilçesinde su kuyusuna düşen keçi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kızlan Mahallesi'nde su kuyusuna keçi düştüğü ihbarını alan Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye hareket etti.
İtfaiye eri, 10 metrelik su kuyusuna halatla indi.
Kuyudan kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Datça'da Keçi Kurtarıldı - Son Dakika
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