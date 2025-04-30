Datça'da Ölü Caretta Caretta Bulundu

Muğla'nın Datça ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.
İskele Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapanlar, ???????deniz kaplumbağasını kıyıda hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirdi.
İncelemede ölü olduğu tespit edilen caretta caretta, belediye ekibince sahilden alınarak götürüldü.
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