Datça\'da Sağanak Yağışlar Sonucu Su Baskınları

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MUĞLA'nın Datça ilçesinde sağanak nedeniyle Kargı Deresi taştı, Marmaris karayolu, Eski Datça Mahallesi ile Reşadiye Dörtyol arasını su bastı, yol ulaşıma kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinde de su baskını yaşandı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün, Muğla ve çevresi için dün kuvvetli sağanak uyarısının ardından Datça'da kuvvetli sağanak, aralıklarla etkili oldu. Kargı Deresi taştı. Sağanak nedeniyle Marmaris kara yolu Eski Datça Mahallesi ile Reşadiye Dörtyol arasını su bastı, yol ulaşıma kapandı. Bazı evlerin bodrum katını su bastı, park halindeki araçlar su içinde kaldı. Sağanak nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Mehmet Evren ERSOY/DATÇA (Muğla),