Muğla'nın Datça ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi'nde yaşayan Niyazi Akbulut'tan (70) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hareketsiz halde bulunan Akbulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Akbulut'un KOAH hastası olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Datça'da Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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