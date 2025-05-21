Datça'nın Sevimli Martısı

Datça'da, sevimli Martı Kumluk Plajı'nın maskotu oldu

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde 4 yıldan bu yana balıkçıların peşinden ayrılmayan, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından beslenen Martı, Kumluk Plajı'nın maskotu oldu.

Datça Kumluk Plajı'ndan ayrılmayan ve bölgenin maskotu haline gelen sevimli martı vatandaşlar ve bölge esnafı tarafından balıkla besleniyor. Bölgede balıkçılıkla uğraşan Faruk Burgaz, balık avı zamanı kendilerine eşlik eden Martı'nın 4 yıldır yanlarından ayrılmadığını, av sonrasında da Kumluk Plajı'nda beklediğini söyledi. Burgaz, Martı'ya çok alıştıklarını, göremedikleri zaman merak edip üzüldüklerini de ifade etti.

Burgaz, Kumluk Plajı'nın maskotu haline gelen Martı ile 4 sene önce tanıştıklarını belirterek, "4-5 senedir balıkçılıkla uğraşıyoruz. Av sırasında bir martıyla tanıştık. Bizden balık yemeye başladı. Bizi takip etmeye başladı. 4 senedir ben balığa gidiyorum, sabah bizi karşılıyor, öğleden sonra bu lokantaya geliyor, bizim elimizden balık yiyor. Her sene aynı şekilde bizi takip etmeye başladı. Sanki teknenin renginden özelliğinden bizi biliyor. Sabahları bizimle gider. Balık işi öğleden sonra bittiğinde bizimle gelir, Kumluk Plajı'nda kalır. Bize acıktığı zaman öterek balık ister. Bizden ayrılmadığı için biz de buna bakmak zorundayız, bazen gelmediği zaman üzülüyoruz" diye konuştu.