Datong'da Çin-Fransa Stratejik Diyaloğu'nun 28. Toplantısı Wang Yi ve Bonne ile yapıldı - Son Dakika
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Datong'da Çin-Fransa Stratejik Diyaloğu'nun 28. Toplantısı Wang Yi ve Bonne ile yapıldı

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Datong\'da Çin-Fransa Stratejik Diyaloğu\'nun 28. Toplantısı Wang Yi ve Bonne ile yapıldı
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Wang Yi, Datong'da Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Danışmanı Emmanuel Bonne ile Çin-Fransa Stratejik Diyaloğu'nun 28. Toplantısı'nı yaptı. Taraflar stratejik işbirliğini derinleştirmede geniş mutabakata vardı; Wang, Fransa'dan tek Çin ilkesine bağlılığını sürdürmesini istedi.

TAİYUAN, 11 Ekim (Xinhua) -- Çinli üst düzey diplomat Wang Yi, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Datong kentinde Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Danışmanı Emmanuel Bonne ile birlikte Çin-Fransa Stratejik Diyaloğu'nun 28. Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi direktörü olan Wang cumartesi günü Bonne ile bir araya geldi. Taraflar, Çin-Fransa stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine ilişkin uzun ve kapsamlı görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda geniş bir mutabakata varan iki taraf, Çin-AB ticaret ve yatırım danışma mekanizması aracılığıyla kaydedilen ilerlemelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çin-Fransa Stratejik Diyaloğu'nun iki ülke arasındaki liderler düzeyindeki diplomasiye hizmet ettiğini ve karşılıklı siyasi güveni pekiştirdiğini söyleyen Wang, iki ülke liderleri tarafından varılan mutabakatı tam olarak hayata geçirmek, Çin-Fransa ve Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak ve dünya barışını, istikrarını ve kalkınmasını teşvik edecek yeni çabalar göstermek üzere Fransa ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Wang ayrıca Çin'in Fransa ile üst düzey temasları sürdürmeye, havacılık, uzay ve nükleer enerji gibi geleneksel alanlardaki işbirliğini genişletip güçlendirmeye, ileri imalat, yeşil ve düşük karbonlu kalkınma ile yapay zeka gibi yeni yükselen alanlarda işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını belirtti. Wang, Fransa'da yatırım yapan ve faaliyet gösteren Çinli şirketlere politika desteği verilmesi ve elverişli bir ortam sağlanması yönündeki beklentisini dile getirdi.

Çin ve Fransa'nın iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeleri, Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından önerilen dört küresel inisiyatifin hayata geçirilmesini ortaklaşa teşvik etmeleri ve daha adil ve hakkaniyetli bir küresel yönetişim sistemi inşa etmek için birlikte çalışmaları gerektiğini belirten Wang, Fransa'dan tek Çin ilkesine bağlılığını sürdürmesini ve Çin-Fransa ilişkilerinin siyasi temelini korumasını beklediklerini söyledi.

Bonne ise iki ülke arasında karşılıklı saygı ve güven, dostluk, tutarlılık ve dinamizm ilkelerine dayalı kapsamlı stratejik ortaklığı inşa etmek üzere Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirerek, tek Çin ilkesine bağlılıklarını vurguladı.

Fransa'nın her iki halka daha büyük fayda sağlamak için Çin ile çeşitli alanlarda daha yakın üst düzey temaslar, daha güçlü halklar arası ve kültürel etkileşimler ile daha derin ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği hedeflerini dile getiren Bonne, ülkesinin Çinli şirketler için öngörülebilir bir iş ortamı sunmaya devam etme taahhüdünü ifade etti.

Çin'in önerdiği küresel inisiyatiflerden övgüyle söz eden Bonne, Çin ile çok taraflı koordinasyonu güçlendirmek istediklerini söyledi.

Wang görüşmede, Çin ve AB'nin diyalog yoluyla ekonomik ve ticari görüş ayrılıklarının üstesinden gelme ve ikili ilişkileri istikrarlı ve sağlıklı kalkınma sürecine geri döndürebilecek kapasiteye sahip olduğunu da vurguladı. Wang, Fransa'nın, Çin-AB arasında karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini teşvik etmede yapıcı rol oynamaya devam etmesi temennisinde bulundu.

Bonne ise AB'nin Çin ile ticaret savaşına girmek istemediğini ve Çin'den "kopma" arayışında olmadığını ifade ederken, Çin'in güvenilir ve sağlam bir ortağı olmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Datong'da Çin-Fransa Stratejik Diyaloğu'nun 28. Toplantısı Wang Yi ve Bonne ile yapıldı - Son Dakika
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