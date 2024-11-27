Davranışsal Bağımlılıklar Konferansı

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Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrencilere "Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele" anlatıldı.

İlçe protokolünün de katıldığı programda, gençler arasında artan teknoloji, sosyal medya ve oyun bağımlılığı konuları geniş bir biçimde ele alındı.

Alanında uzman isimler tarafından yapılan sunumlarda, davranışsal bağımlılıkların bireyler üzerindeki etkileri ve bu bağımlılıklarla başa çıkma yöntemleri anlatıldı.