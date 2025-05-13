Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Vurgusu

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6'ncı Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Yılmaz,"Teknolojiye elbette karşı değiliz. Amacımız teknolojinin faydalı bir şekilde, bilinçli bir şekilde kullanımını sağlamak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Mücahit Öztürk, 6'ncı Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'ne katıldı. 5.'inci Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'nin devamı niteliğindeki kongreye, dünyanın farklı ülkelerinden davranışsal bağımlılıklar alanında çok sayıda araştırmacı, uzman, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Kongrede davranışsal bağımlılıklarla mücadelede ulusal ve küresel gelişmeler ele alındı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Artık karşımızda fark edilmesi zor ama etkisi güçlü başka bir tablo daha var. O da davranışsal bağımlılıklar. Davranışsal bağımlılık dediğimiz şey sosyal medya, dijital oyunlar, çevrim içi alışveriş, kumar ya da ekran başında geçirilen süre gibi davranışların kişinin kendi kontrolünden çıkması ve istemese bile bu davranışları sürdürmesidir."dedi.

'ARTIK KARŞIMIZDA ETKİSİ GÜÇLÜ BAŞKA BİR TABLO VAR: DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLAR'

Kongrede bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Günümüzde bağımlılık olgusu yalnızca uyuşturucu, sigara gibi maddelere indirgenemeyecek kadar çok boyutlu bir yapıya bürünmüş durumdadır. Artık karşımızda fark edilmesi zor ama etkisi güçlü başka bir tablo daha var, o da davranışsal bağımlılıklar. Davranışsal bağımlılık dediğimiz şey sosyal medya, dijital oyunlar, çevrim içi alışveriş, kumar ya da ekran başında geçirilen süre gibi davranışların kişinin kendi kontrolünden çıkması ve istemese bile bu davranışları sürdürmesidir. Dünya ülkelerine benzer şekilde ülkemizde de internet kullanımının çocuklara zarar vermesinin önlenmesi, yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, Dijital Mecralar Komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Çalışmaları kapsamında 2019-2023 yılları için bir Ulusal Strateji ve Eylem Planı uygulamaya koymuştuk. Bu belgeyle birlikte sadece madde bağımlılığını değil oyun, sosyal medya, dijital alışkanlıklar gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadeleyi de devlet politikamızın bir parçası haline getirmiş durumdayız. Bugün Türkiye genelinde Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde görev yapan psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimciler; teknoloji ve internetin güvenli kullanımı konusunda bireysel danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar. Teknolojiye elbette karşı değiliz. Amacımız teknolojinin faydalı bir şekilde, bilinçli bir şekilde kullanımını sağlamak" dedi.

'ULUSLARARASI ALANDA İŞBİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Özellikle son dönemlerde sanal kumar konusunun Türkiye'de daha fazla gündem olduğunu ifade etmek istiyorum. Benim başkanlığımda geçtiğimiz aylarda Aile Bakanlığımız, Gençlik Spor Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız, Maliye Bakanlığımız, MASAK hep birlikte biraraya geldik, eylem planı oluşturduk. Önümüzdeki günlerde bir izleme mekanizması çerçevesinde tekrar bu kurumlarımızla biraraya geleceğiz ve sanal kumardaki gelişmeleri, neler yapabileceğimizi ilave gözden geçireceğiz. Bu noktada en önemli unsurlardan birinin ben finansal hareketler olduğuna inanıyorum. Gerek iç gerek uluslararası finansal hareketler. Bunları kontrol edebilirsek sanal kumarı çok daha etkili kontrol edebiliriz diye inanıyorum. Aksi takdirde bir siteyi kapatıyorsunuz, uluslararası alanda bir başka siteler açılabiliyor; ama finansal hareketleri hem içeride hem uluslararası alanda etkili bir şekilde takip edebilirsek sanal kumarla daha güçlü mücadele edebiliriz. Burada içeride MASAK'ın yapacakları çok önemli. Uluslararası alanda da işbirliğine ihtiyacımız var. Uluslararası finansal kuruluşlarla da iş birliği içinde bizim bu mücadeleyi sürdürmemiz lazım. Bu anlamda Yeşilay'ın YEDAM dediğimiz Danışmanlık Merkezlerinden rehabilitasyon merkezlerine, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'ndan (TBM) Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı'na (OBM), Uluslararası Yeşilay Federasyonu'ndan Bağımsızlık Seferberlik Projesi'ne kadar hayata geçirilen her bir çalışmanın çok değerli oluğunu vurgulamak istiyorum" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZA DAHA GÜVENLİ BİR DİJİTAL DÜNYA SUNMAK İSTİYORUZ'

Burada bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, "Davranışsal bağımlılığı fark etmek çoğu zaman sandığımızdan daha zordur. Çünkü hayatın olağan akışı içerisinde gizlidir. Günlük bir alışkanlık gibi gözükür fakat bireyin ruhunu, ilişkilerini, yaşam kalitesini sessizce ele geçirir. Özellikle teknolojiyle iç içe yaşadığımız bu dönemde çocuklarımız ve gençlerimiz için çok daha sinsi bir tehdit oluşturur. Üstelik bunu artık sadece uzmanlar söylemiyor. Sosyal medya şirketleri de dile getiriyor. Bu platformlardan birinde hazırlanan şirket içi raporu bakın ne diyor. 'Sosyal medya kullanımı, çok sayıda negatif ruhsal etkiyle bağlantılı.' Bu cümleyi aynen bu şekilde kullanmışlar. Bu etkiler arasında analitik beceri, hafıza oluşumu, empati kaybı ve anksiyete artışı yer alıyor. Daha da çarpıcı olan bu mecranın uykuya, iş yeri ve okul sorumluluklarına, yakınlarla kurulan bağlara zarar verdiği raporda açıkça ifade ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi amacımız insan sağlığına, toplum huzuruna zarar veren bağlılığın her çeşidiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde yürütmektir. Bu kapsamda Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulumuz ile ulusal ve uluslararası düzeyde politika süreçlerini yürütüyoruz. Bunun yanı sıra ailenin korunması ve güçlendirilmesi eylem planımızla bağımlılık tehdidine karşı bütüncül bir yol haritası izliyoruz. Bağımlılık riskine karşı erken müdahale programları, aile danışmanlığı merkezleri ve yerel işbirlikleri geliştiriyoruz. Yenilediğimiz sosyal uyum süreci danışmanlığı modeliyle, 18 yaş üstü bireylerin ailesiyle birlikte topluma güçlü bir şekilde katılmasını sağlıyoruz. Sosyal medya çalışma grubumuzla içerikleri, özellikle sosyal medyadaki içerikleri çok yakından takip ediyoruz. Çocuklarımızı yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korumak için koruyucu ve önleyici tedbirler alıyoruz. Diğer hayata geçireceğimiz yeni bir yasal düzenlemeyle çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz. Bağımlılık artık cebimizde taşıdığımız küçük bir ekranda başlıyor. Birşey fark ettik, bu bağımlılıkların panzehiri teknolojiyle savaşmak değil, aileyle yeniden bağ kurmak, iletişim kurmak. İşte bu yüzden 2025 yılını Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 'Aile yılı' ilan ettik. Bağımlılıkla mücadele aileyle başlar ve bu kongre davranışsal bağımlılıkla mücadelede, bağımlılıkla mücadelede ailenin gücüne olan inancımızın somut bir göstergesidir" dedi.Program sonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a hediye takdim edildi; ardından da hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.