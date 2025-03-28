DEAŞ'a Hava Operasyonu: 32 Yabancı Pasaport Ele Geçirildi

Somali'nin Puntland eyaletindeki Calmiskaad Dağları'nda 25 Mart'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava operasyonunda teröristlerin cesetlerinin yanı sıra 32 yabancı pasaport bulundu.

Puntland'da güvenlik güçlerince yapılan açıklamada, Calmiskaad Dağları'nın olduğu bölgede DEAŞ'a yönelik hava operasyonu düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonun ardından teröristlerin cesetleri ile Fas, Tunus, Kenya, Tanzanya, Güney Afrika, Lübnan, Suudi Arabistan, Bangladeş ve Arjantin dahil çeşitli ülkelere ait 32 yabancı pasaportun bulunduğu belirtildi.

DEAŞ'ın kullandığı insansız hava araçlarının da ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, yetkililerin operasyonun gerçekleştirildiği bölgenin örgütün Puntland'daki son üslerinden olduğu bilgisini verdikleri bildirildi.

Açıklamada, DEAŞ'ın yalnızca üç üssünün kaldığı ve bunların da yakın dönemde tamamen ele geçirileceği vurgulandı.

Operasyonun düzenlendiği Puntland'ın Bosaso kenti yakınlarında yer alan Calmiskaad Dağları'ndaki Miraale bölgesi, DEAŞ'ın kurduğu savunma hattı nedeniyle ordunun giremediği üslerden biriydi.