DEAŞ'a Operasyon: 88 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEAŞ'a Operasyon: 88 Şüpheli Yakalandı

DEAŞ\'a Operasyon: 88 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Gürz-15' operasyonunda 23 ilde 88 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

20.09.2024 08:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 23 ilde 5 gündür devam eden 'Gürz-15' operasyonlarında 88 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gün boyunca 'Gürz-15' operasyonları yapıldığını belirtti. Buna göre; düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 88 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Cumhuriyet savcıları ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki terör odaklarının hiçbirine göz açtırmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEAŞ'a Operasyon: 88 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:49 Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı
23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
21:43 Savaş resmen başladı İsrail, Lübnan’ı vurdu Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vurdu
20:50 İsrail vahşete doymuyor Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar İsrail vahşete doymuyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar
15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:52 Güvenlik uzmanları: Lübnan’a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi Güvenlik uzmanları: Lübnan'a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi
14:48 Instagram Atatürk’ün fotoğrafını ’tehlikeli kişi’ gerekçesiyle kaldırdı Instagram Atatürk'ün fotoğrafını 'tehlikeli kişi' gerekçesiyle kaldırdı
14:45 İran’ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye’ye mi gelecek MSB’den açıklama var İran'ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye'ye mi gelecek? MSB'den açıklama var
14:33 Bir cinsel ilişki rezaleti daha Bu kez tarihi mekanı adres seçtiler Bir cinsel ilişki rezaleti daha! Bu kez tarihi mekanı adres seçtiler
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:25 Kadıköy’de özel bir kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm Kadıköy'de özel bir kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm
14:25 Narin konusunu işlememesi kızdırdı Müge Anlı ve Demet Akalın birbirine girdi Narin konusunu işlememesi kızdırdı! Müge Anlı ve Demet Akalın birbirine girdi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
14:16 Dünyanın en çekici kadın hakem unvanına sahip Emanuela Rusta, rahatsız edici mesajlardan dolayı Instagram hesabını kapattı Dünyanın en çekici kadın hakem unvanına sahip Emanuela Rusta, rahatsız edici mesajlardan dolayı Instagram hesabını kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 09:03:49. #1.12#
SON DAKİKA: DEAŞ'a Operasyon: 88 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement