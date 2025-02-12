DEAŞ'a Üye Olma Suçlamasıyla Dava Açıldı - Son Dakika
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DEAŞ'a Üye Olma Suçlamasıyla Dava Açıldı

Adana'da DEAŞ'a katılım iddiasıyla tutuklanan İ.G. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

12.02.2025 09:47
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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 5 Ocak'ta tutuklanan İ.G. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, İ.G'nin DEAŞ'a katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği ve örgütsel eğitim aldığı belirtildi.

İ.G'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığı, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda aktif yer aldığı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında DEAŞ üyeliğinden soruşturma yürütülen A.K.A'nın bilgisayarında yapılan incelemede sanığa ait, örgütsel silahlı eğitimlere katıldığına dair görüntülerin bulunduğu, cep telefonunda Suriye'de kamuflaj ve uzun namlulu silahla yürüttüğü faaliyetlere ilişkin fotoğrafların tespit edildiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: AA

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