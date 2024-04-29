DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

DEAŞ\'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen 'Bozdoğan-32 Operasyonu'nda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeye el konuldu.

29.04.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-32 Operasyonu"nda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yapılan çalışmalar sonucu K.A'nın bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu ve bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini test ettiği belirlendi. Ele geçirilen ve bomba yapımında kullanılacağı tespit edilen kimyasal maddelerin büyük çapta patlamaya sebebiyet verebilecek nitelikte olduğu anlaşıldı.

Silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu belirlenen K.A. ile aynı iş yerinde kalan M.H. İstanbul'un Beykoz ilçesinde yakalandı.

Operasyonlar sonucu bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeye el konuldu.

Ekipler, yakalanan şüpheliler ile bağlantılı olduğu tespit edilen A.A, İ.İ, Y.A, A.B, I.B. ve Ö.K'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı. TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı.
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
13:31 Özgür Özel, Bakan Yerlikaya’yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
15:04 Cenk Eren, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak Cenk Eren, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak
15:00 Görenler tanıyamıyor Max Kruse’nin son hali ağızları açık bıraktı Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı
14:55 Para piyasalarının kalbi mayısta Dubai’de atacak. Para piyasalarının kalbi mayısta Dubai'de atacak.
13:37 Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi
13:37 Çocuğu yaralıyken TikTok’ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma Çocuğu yaralıyken TikTok'ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma
12:52 Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 15:39:00. #1.13#
SON DAKİKA: DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement