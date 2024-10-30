DEAŞ Davasında Karar Açıklandı - Son Dakika
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DEAŞ Davasında Karar Açıklandı

Sakarya'da DEAŞ terör örgütü üyeliği nedeniyle 26 sanıktan birine hapis cezası, diğerlerine beraat.

30.10.2024 17:48
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Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik tutuksuz 26 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, 25 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, 1 sanığın beraati ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan ise bir sanığın 6 aydan 1 yıla, bir sanığın da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması şeklindeki mütalaasını tekrar etti.

Söz verilen sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, beraatlerini istedi.

Sanık müdafileri de mahkumiyete yönelik mütalaaya katılmadıklarını ifade ederek, müvekkillerinin beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Y.B'yi "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan ise 5 ay hapis ve 400 lira adli para cezasına çarptırdı.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan diğer sanıkların beraatine hükmeden heyet, ayrıca "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan ise 1 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 242 sayfalık iddianamede, terör örgütü DEAŞ'ın silahlı eylem ve faaliyet yürütmekte zorlandığı ülkelerde dernek, kitapevleri, mescit ve çayevleri üzerinden örgüte organik bağı bulunan hücre yapılanmalarına temin ettiği elemanların ideolojik ve silahlı eğitimi için gerekli finansmanı sağlayabildiği, propaganda faaliyetlerini sürdürebildiği anlatılıyordu.

İddianamede, DEAŞ'ın sözde Marmara Bölgesi sorumlusu B.Ö'nün Sakarya'ya sanıklardan E.K'yi sözde "vali" olarak görevlendirdiği yönünde istihbari bilgilerin bulunduğu belirtilerek, E.K'ye ait Adapazarı ilçesindeki yasa dışı mescide gelen, burayla ilgilenen ve sorumluluk üstlenen şahısların tespiti amacıyla iletişimin denetlenmesi ve fiziki takip çalışmalarına başlanıldığı kaydediliyordu.

Sanıkların haftanın bir günü az sayıda kişiyle örgütsel toplantı gerçekleştirdiği ifade edilen iddianamede, yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve toplama kararı bulunan kitap ele geçirildiği belirtiliyordu.

İddianamede, sanıklardan Y.B'nin ikametinde yapılan aramada sırt çantası içerisinde DEAŞ mensuplarınca kullanılan kıyafet, bıçak ve benzeri yaşam malzemeleriyle sanığın el yazısıyla yazılmış vasiyetnamenin ele geçirildiği aktarılıyordu.

İddianamede, 26 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan ise bir sanığın 6 aydan 1 yıla, bir sanığın da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEAŞ Davasında Karar Açıklandı - Son Dakika

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