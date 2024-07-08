DEAŞ, Irak'ta bir aileyi öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEAŞ, Irak'ta bir aileyi öldürdü

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Amirli ilçesi yakınlarında düzenlediği silahlı saldırıda aynı aileden iki kişiyi öldürdüğü belirtildi. Saldırı sonrasında güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı.

08.07.2024 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Amirli ilçesi yakınlarında düzenlediği silahlı saldırıda aynı aileden iki kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Salahaddin İl Meclisi Üyesi Atıf en-Neccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amirli gölünde balık avlamaya çıkan baba oğulun terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından silahlı saldırıya maruz kaldığını belirtti.

Saldırıda baba oğulun öldürüldüklerini aktaran Neccar, saldırıdan sonra teröristlerin bölgeden kaçtıklarını ifade etti.

Neccar, saldırıdan hemen sonra Irak güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı operasyon başlattığını aktardı.

Terör örgütü DEAŞ'ın askeri anlamda tamamen bitmesine rağmen zaman zaman varlık göstermek için bu tür saldırılar düzenlediğini ifade eden Neccar, teröristlerin özellikle silahsız ve sivil kişileri hedef aldığını vurguladı.

Öldürülen baba oğulun akrabası Ahmed Abdulemir, bölgenin DEAŞ teröristlerinden temizlenmesini isteyerek, teröristlerin yeniden bölgede varlık göstermesine ve güçlenmelerine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 7 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA

Operasyon, Irak, Güvenlik, Terör, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEAŞ, Irak'ta bir aileyi öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:21 Biden başkanlık yarışından çekiliyor mu Parkinson doktoru, Beyaz Saray’ı 8 defa ziyaret etmiş Biden başkanlık yarışından çekiliyor mu? Parkinson doktoru, Beyaz Saray'ı 8 defa ziyaret etmiş
20:06 Kazanın ardından ABD’de tutuklanmıştı Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur ekranlara geri dönüyor Kazanın ardından ABD'de tutuklanmıştı! Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ekranlara geri dönüyor
20:06 Tartışmalara neden olan sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi Dosya artık Erdoğan’ın önünde Tartışmalara neden olan sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi! Dosya artık Erdoğan'ın önünde
16:58 Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD’den Türkiye’ye devasa yatırım Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD'den Türkiye'ye devasa yatırım
16:46 Ankette çarpıcı sonuçlar İşte AK Partililerin Özel Özel’e destek verdikleri konu Ankette çarpıcı sonuçlar! İşte AK Partililerin Özel Özel'e destek verdikleri konu
21:42 Adı Beşiktaş ile anılıyordu Immobile’nin kulübü Lazio’dan açıklama var Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Immobile'nin kulübü Lazio'dan açıklama var
21:06 Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti İşte sebebi Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti! İşte sebebi
19:39 İran’da 63 kişide dang humması vakası görüldü İran'da 63 kişide dang humması vakası görüldü
19:18 Ümraniyespor’un CEO’su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti
18:36 Kız arkadaşıyla birlikte gittiği gümüşçüde cinayet işledi Kız arkadaşıyla birlikte gittiği gümüşçüde cinayet işledi
18:32 İstanbul’da “istek parça“ cinayetinde karar çıktı Hakim cezada indirim yapmadı İstanbul'da "istek parça" cinayetinde karar çıktı! Hakim cezada indirim yapmadı
17:54 Fenerbahçe, Mourinho’nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Fenerbahçe, Mourinho'nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
17:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 23:13:11. #1.12#
SON DAKİKA: DEAŞ, Irak'ta bir aileyi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement