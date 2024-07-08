DEAŞ, Irak'ta bir aileyi öldürdü

Güncel

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Amirli ilçesi yakınlarında düzenlediği silahlı saldırıda aynı aileden iki kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Salahaddin İl Meclisi Üyesi Atıf en-Neccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amirli gölünde balık avlamaya çıkan baba oğulun terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından silahlı saldırıya maruz kaldığını belirtti.

Saldırıda baba oğulun öldürüldüklerini aktaran Neccar, saldırıdan sonra teröristlerin bölgeden kaçtıklarını ifade etti.

Neccar, saldırıdan hemen sonra Irak güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı operasyon başlattığını aktardı.

Terör örgütü DEAŞ'ın askeri anlamda tamamen bitmesine rağmen zaman zaman varlık göstermek için bu tür saldırılar düzenlediğini ifade eden Neccar, teröristlerin özellikle silahsız ve sivil kişileri hedef aldığını vurguladı.

Öldürülen baba oğulun akrabası Ahmed Abdulemir, bölgenin DEAŞ teröristlerinden temizlenmesini isteyerek, teröristlerin yeniden bölgede varlık göstermesine ve güçlenmelerine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 7 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.