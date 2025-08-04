DEAŞ Operasyonunda 1 Tutuklama

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde bulunan ve hala ideolojik toplantılar düzenleyen yabancı uyruklu 5 şüpheliyi tespit etti.
Ekipler, söz konusu 5 kişiyi adreslerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.
Serbest bırakılan 4 şüpheliyle birlikte iltisaklı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 10 kişinin de sınır dışı edildiği bildirildi.
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