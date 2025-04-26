DEAŞ Operasyonunda 11 Tutuklama

İZMİR'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Geçmiş dönemde DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten, sosyal medyadan örgüt propagandası yapan ve DEAŞ'a fon topladığı belirlenen 12'si Suriye uyruklu 15 şüphelinin yakalanması için geçen salı günü polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 13 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 milyon 316 bin 110 lira, bir miktar altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüphelinin 11'i tutuklandı. Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan 2 Suriye uyruklu şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Operasyon kapsamında henüz yakalanamayan 2 şüpheli ile ilgili arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,