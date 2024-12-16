DEAŞ Sanığına 15 Yıla Kadar Hapis Talebi

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Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik dava kapsamında tutuklanan sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığını, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini ve örgütsel eğitim aldığını belirtti.

Savcı ayrıca Y.B'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığını, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda aktif yer aldığını, cep telefonunda Suriye'de kamuflaj ve uzun namlulu silahla yürüttüğü faaliyetlerine ilişkin fotoğrafların tespit edildiğini bildirerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Y.B. terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını öne sürerek, "Örgüte katılmadım. Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda yer almadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca ayrıntılı savunma hazırlamak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.