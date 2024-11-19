DEAŞ'tan 20 Yıl Hapis İstemli Dava

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Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında iki suçtan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 26 Ekim'de tutuklanan A.Ö. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, A.Ö'nün DEAŞ'a katılımı artırmak için toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu belirtildi.

Kod isim kullanan sanığın, örgütün Suriye'deki silahlı çatışmalarında yer aldığı, kamuflaj kıyafet ve uzun namlulu silahlı fotoğraflarının tespit edildiği, sosyal medya hesabında propaganda yaptığı iddianamede aktarıldı.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.Ö'nün yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.